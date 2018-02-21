Свитолина: Определенно меня ждет испытание
Элина Свитолина прокомментировала победу во втором раунде турнира в Дубае над китаянкой Ван Цян:
"Я не ожидала, что буду играть три сета, хотя всегда стараюсь быть готовой к неожиданностям. Я немного злилась на себя, что не смогла показать свою лучшую игру в концовке второго сета. Нужно было это принять и оправиться от того, что произошло.
Меня порадовало то, как я играла. В конце концов, победа есть победа.
Если рассуждать о предстоящем четвертьфинале, то Наоми Осака отлично играет на задней линии. Она прямо вбивает мяч. За последнее время я не смотрела много ее матчей, но мой тренер точно введет меня в курс дел. У нас будет план, которого я буду стараться придерживаться, а также попробую показать свой лучший теннис в следующем матче.
У Осаки есть свой арсенал, для ее возраста у нее также и довольно хорошее место в рейтинге. Она обыгрывала хороших игроков. Здесь она вышла в четвертьфинал. Определенно меня ждет испытание", – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.
Отметим, что четвертьфинальный поединок Свитолина – Осаки состоится в четверг, 22 ферваля. Начало – в 12:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Свитолина опустилась на шестое место рейтинга WTA.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил