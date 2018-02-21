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Свитолина: Определенно меня ждет испытание

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Элина Свитолина прошла в следующий раунд турнира в ОАЭ.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Элина Свитолина прокомментировала победу во втором раунде турнира в Дубае над китаянкой Ван Цян:

"Я не ожидала, что буду играть три сета, хотя всегда стараюсь быть готовой к неожиданностям. Я немного злилась на себя, что не смогла показать свою лучшую игру в концовке второго сета. Нужно было это принять и оправиться от того, что произошло.

Меня порадовало то, как я играла. В конце концов, победа есть победа.

Если рассуждать о предстоящем четвертьфинале, то Наоми Осака отлично играет на задней линии. Она прямо вбивает мяч. За последнее время я не смотрела много ее матчей, но мой тренер точно введет меня в курс дел. У нас будет план, которого я буду стараться придерживаться, а также попробую показать свой лучший теннис в следующем матче. 

У Осаки есть свой арсенал, для ее возраста у нее также и довольно хорошее место в рейтинге. Она обыгрывала хороших игроков. Здесь она вышла в четвертьфинал. Определенно меня ждет испытание", – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Отметим, что четвертьфинальный поединок Свитолина – Осаки состоится в четверг, 22 ферваля. Начало – в 12:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Свитолина опустилась на шестое место рейтинга WTA.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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