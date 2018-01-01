Свитолина справилась с Ван Цян в трехсетовом матче в Дубае

Украинка пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае.

Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира категории Premier в Дубае.

Украинка начинала свои выступления в ОАЭ со второго круга соревнований посеянной под первым номером, где встретилась с Ван Цян из Китая.

Свитолина гладко начала встречу, дав сопернице выиграть лишь один гейм на своей подаче. Во второй партии Элина неожиданно уступила, но сумела собраться и забрала третий сет также уверенно, как и первый. Всего поединок продолжался 2 часа и 10 минут.

Элина Свитолина (Украина) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 5:7, 6:2

В четвертьфинале турнира нашей спортсменке будет противостоять 48-я ракетка мира Наоми Осака, которая уже успела выбить Кристину Младенович и Анетт Контавейт.

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