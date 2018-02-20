Цуренко проиграла в первом круге основы в Дубае
Леся Цуренко уступила итальянке Саре Эррани.
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла обыграть Сару Эррани из Италии в первом круге основы турнира в Дубае.
Матч завершился со счетом 4:6, 3:6 в пользу итальянки.
Ранее Цуренко и Эррани встречались в трех поединках, два из которых завершились победой украинки.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Первый круг
Леся Цуренко (Украина, Q) - Сара Эррани (Италия, Q) 4-6, 3-6
Напомним, в финальном матче квалификации турнира в Дубае Цуренко обыграла Зарину Дияс, пробившись в основу.
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