Надаль: Рейтинг не обманывает, Федерер был чуть лучше меня

Испанец поделился мнением об успехах швейцарца.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение швейцарца Роджера Федерера на первую позицию в мировом рейтинге.

Напомним, что 36-летний швейцарец выиграл турнир в Роттердаме (Нидерланды) и вернул себе звание первой ракетки мира, сместив Надаля с лидерской позиции.

"Ему не нужно было возвращаться на первую строчку, чтобы доказать, кем он является в теннисе. Роджер добился невероятного достижения, его можно только поздравить с этим. Рейтинг не обманывает, Федерер был чуть лучше меня в течение года.

Меня радует, что я чувствую себя конкурентоспособным и способен выигрывать турниры. Я не ставлю перед собой задачу вернуть звание первой ракетки мира, буду бороться, чтобы провести как можно более успешный сезон. Посмотрим, на какой позиции я завершу текущий год", – цитирует Надаля Tennis World USA.

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