Вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира в Дубае.

Dubai Duty Free Tennis Championships – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Дубае (ОАЭ) на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre. В 2018 году соревнования относятся к серии WTA Premier. Турнирная сетка у женщин рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде.

Даты: 19 – 24 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 733 900 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Элина Свитолина (1), Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (3), Елена Остапенко (4), Каролин Гарсия (5), Анжелик Кербер (6), Йоханна Конта (7), Кристина Младенович (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Четвертьфинал

22.02 (13:00) Элина Свитолина (Украина, 1) – Наоми Осака (Япония, WC) –

22.02 (14:30) Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Анжелика Кербер (Германия, 6) –

22.02 (18:00) Каролин Гарсия (Франция, 5) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) –

22.02 (19:30) Дарья Касаткина (Россия) – Елена Веснина (Россия) –

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония) – Наоми Осака (Япония, WC) – 2:6, 6:7 (5)

Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Карла Суарес-Наварро (Испания, LD) – 5:7, 6:2, 6:4

Сара Эррани (Италия, Q) – Анжелика Кербер (Германия, 6) – 4:6, 2:6

Елена Веснина (Россия) – Елена Остапенко (Латвия, 3) – 6:1, 7:6 (6)

Каролин Гарсия (Франция, 5) –Екатерина Макарова (Россия) – 6:4, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 1) – Ван Цян (Китай, LL) – 6:1, 5:7, 6:2

Йоханна Конта (Великобритания, 7/WC) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:7(6), 2:6

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Катрин Беллис (США, WC) – 6:3, 7:5

Первый круг