Дубай (WTA): Конта прошла во второй раунд, Младенович вылетела
Dubai Duty Free Tennis Championships – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Дубае (ОАЭ) на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre. В 2018 году соревнования относятся к серии WTA Premier. Турнирная сетка у женщин рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде.
Даты: 19 – 24 февраля
Покрытие: хард
Призовой фонд: 733 900 долларов
Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)
Лидеры посева: Элина Свитолина (1), Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (3), Елена Остапенко (4), Каролин Гарсия (5), Анжелик Кербер (6), Йоханна Конта (7), Кристина Младенович (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко
Расписание и результаты матчей:
Первый круг
Елена Веснина (Россия) – Пэн Шуай (Китай) – 6:4, 7:5
Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 7:6 (9), 6:3
Дарья Касаткина (Россия) – Агнешка Радваньска (Польша) – 7:5, 6:4
Наоми Осака (Япония, WC) – Кристина Младенович (Франция, 8) – 6:2, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания, 7/WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6(2), 6:2
20.02 (11:00) Барбора Стрыцова (Чехия) – Анжелика Кербер (Германия, 6) –
20.02 (11:00) Ван Цян (Китай) – Кики Бертенс (Нидерланды) –
20.02 (11:00) Каролин Гарсия (Франция, 5) – Люси Шафаржова (Чехия) –
20.02 (11:00) Сара Эррани (Италия) – Леся Цуренко (Украина) –
20.02 (11:00) Катрин Беллис (США, WC) – Элисе Мертенс (Бельгия) –
20.02 (11:00) Анетт Контавейт (Эстония) – Саманта Стосур (Австралия) –
20.02 (11:00) Софья Жук (Россия) – Карла Суарес-Наварро (Испания, LD) –
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