Дубай (WTA): Конта прошла во второй раунд, Младенович вылетела

Вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира в Дубае.

Dubai Duty Free Tennis Championships – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Дубае (ОАЭ) на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre. В 2018 году соревнования относятся к серии WTA Premier. Турнирная сетка у женщин рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде.

Даты: 19 – 24 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 733 900 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Элина Свитолина (1), Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (3), Елена Остапенко (4), Каролин Гарсия (5), Анжелик Кербер (6), Йоханна Конта (7), Кристина Младенович (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Первый круг