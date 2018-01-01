Дубай (WTA): Гарсия стала последней участницей 1/8 финала

Вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира в Дубае.

Dubai Duty Free Tennis Championships – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Дубае (ОАЭ) на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre. В 2018 году соревнования относятся к серии WTA Premier. Турнирная сетка у женщин рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде.

Даты: 19 – 24 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 733 900 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Элина Свитолина (1), Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (3), Елена Остапенко (4), Каролин Гарсия (5), Анжелик Кербер (6), Йоханна Конта (7), Кристина Младенович (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) – Ван Цян (Китай, LL) –

Анетт Контавейт (Эстония) – Наоми Осака (Япония, WC) –

Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Карла Суарес-Наварро (Испания, LD) –

Сара Эррани (Италия, Q) – Анжелика Кербер (Германия, 6) –

Йоханна Конта (Великобритания, 7/WC) – Дарья Касаткина (Россия) –

Елена Остапенко (Латвия, 3) – Елена Веснина (Россия) –

Екатерина Макарова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, 5) –

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Катрин Беллис (США, WC) –

Первый круг

Елена Веснина (Россия) – Пэн Шуай (Китай) – 6:4, 7:5

Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 7:6 (9), 6:3

Дарья Касаткина (Россия) – Агнешка Радваньска (Польша) – 7:5, 6:4

Наоми Осака (Япония, WC) – Кристина Младенович (Франция, 8) – 6:2, 6:2

Йоханна Конта (Великобритания, 7/WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6 (2), 6:2

Ван Цян (Китай, LL) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:0

Катрин Беллис (США, WC) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) – Саманта Стосур (Австралия, Q) – 1:6, 6:2, 6:4

Софья Жук (Россия, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания, LD) – 2:6, 2:6

Сара Эррани (Италия, Q) – Леся Цуренко (Украина, Q) – 6:4, 6:3

Барбора Стрыцова (Чехия) – Анжелика Кербер (Германия, 6) – 2:6, 1:6

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Люси Шафаржова (Чехия) – 6:3, 7:5