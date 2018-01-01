Дубай (WTA): Гарсия стала последней участницей 1/8 финала
Dubai Duty Free Tennis Championships – профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Дубае (ОАЭ) на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre. В 2018 году соревнования относятся к серии WTA Premier. Турнирная сетка у женщин рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде.
Даты: 19 – 24 февраля
Покрытие: хард
Призовой фонд: 733 900 долларов
Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)
Лидеры посева: Элина Свитолина (1), Гарбинье Мугуруса (2), Каролина Плишкова (3), Елена Остапенко (4), Каролин Гарсия (5), Анжелик Кербер (6), Йоханна Конта (7), Кристина Младенович (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко
Расписание и результаты матчей:
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) – Ван Цян (Китай, LL) –
Анетт Контавейт (Эстония) – Наоми Осака (Япония, WC) –
Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Карла Суарес-Наварро (Испания, LD) –
Сара Эррани (Италия, Q) – Анжелика Кербер (Германия, 6) –
Йоханна Конта (Великобритания, 7/WC) – Дарья Касаткина (Россия) –
Елена Остапенко (Латвия, 3) – Елена Веснина (Россия) –
Екатерина Макарова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, 5) –
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Катрин Беллис (США, WC) –
Первый круг
Елена Веснина (Россия) – Пэн Шуай (Китай) – 6:4, 7:5
Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 7:6 (9), 6:3
Дарья Касаткина (Россия) – Агнешка Радваньска (Польша) – 7:5, 6:4
Наоми Осака (Япония, WC) – Кристина Младенович (Франция, 8) – 6:2, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания, 7/WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6 (2), 6:2
Ван Цян (Китай, LL) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:0
Катрин Беллис (США, WC) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Саманта Стосур (Австралия, Q) – 1:6, 6:2, 6:4
Софья Жук (Россия, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания, LD) – 2:6, 2:6
Сара Эррани (Италия, Q) – Леся Цуренко (Украина, Q) – 6:4, 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия) – Анжелика Кербер (Германия, 6) – 2:6, 1:6
Каролин Гарсия (Франция, 5) – Люси Шафаржова (Чехия) – 6:3, 7:5
Полная версия правил