Свитолина – о защите титулов: Я точно готова к такому испытанию

Украинская теннисистка еще не привыкла приезжать на турниры в статусе действующей чемпионки.

Третья ракетка мира Элина Свитолина отметила, что ей было бы интересно посмотреть, как она справится с защитой титулов на крупных турнирах.

"В этом году я несколько раз буду приезжать на крупные турниры в статусе действующей чемпионки, когда мне нужно будет защищать титул. Мне придется к этому привыкать. Определенно, для меня это другие ощущения. Но также интересно посмотреть, как я смогу с этим справиться. Я точно готова к такому испытанию.

Я не смотрю на это, как на фактор давления, потому что в этом году я играю хорошо. Я знаю, что должна делать, чтобы быть готовой к игре. Да, нужно просто выходить на корт, быть в 100% физической готовности и быть готовой ко всему", – сказала Свитолина в интервью для sport360°.

Отметим, что следующими соревнованиями для украинки станет турнир серии WTA Premier в Дубае, где она стартует сразу во втором круге основной сетки.

Напомним, что последний раз Свитолина выходила на корт в Дохе. Тогда украинская теннисистка зачехлила ракетку в 1/8 финала в Дохе, проиграв чешке Петре Квитовой.

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