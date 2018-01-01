Стаховский вырвал победу в тяжелом матче и вышел в финал квалификации в Марселе

Украинский теннисист сумел переломить ход матча с немцем Маттиасом Бахингером.

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на турнире во Франции.

Украинец проиграл первый сет Маттиасу Бахингеру из Германии, но сумел легко взять второй.

В решающем сете наш теннисист уступал 2:5, но сумел собраться и переломить ход поединка – Сергей взял пять геймов подряд и выиграл матч.

Сергей Стаховский (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия) – 1:6, 6:1, 7:5

В финале квалификации Стаховский встретится Норбертом Гомбошем из Словакии.

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