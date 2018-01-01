Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Дубае

Украинская теннисистка поспорит за выход в финальную часть турнира в Дубае.

Леся Цуренко сумела пробиться в финал квалификации турнира категории Premier в Дубае.

В полуфинальном матче отборочного цикла украинка обыграла Онс Жабер из Туниса.

Поединок продолжался 1 час 10 минут, за которые наша спортсменка сумела выиграть четыре гейма на подаче соперницы, а ее соперница выполнила только один брейк.

Леся Цуренко (Украина) – Онс Жабер (Тунис) 6:3, 6:3

Напомним, на минувшем этапе Леся Цуренко победила китаянку Дуань Инъин.

За выход в финальную часть Dubai Duty Free Tennis Championships наша теннисистка поспорит с Зариной Дияс.

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