Переключиться на мобильную версию

Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Дубае

Комментариев: 0
Украинская теннисистка поспорит за выход в финальную часть турнира в Дубае.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
j48tennis.net

Леся Цуренко сумела пробиться в финал квалификации турнира категории Premier в Дубае.

В полуфинальном матче отборочного цикла украинка обыграла Онс Жабер из Туниса.

Поединок продолжался 1 час 10 минут, за которые наша спортсменка сумела выиграть четыре гейма на подаче соперницы, а ее соперница выполнила только один брейк.

Леся Цуренко (Украина) – Онс Жабер (Тунис) 6:3, 6:3

Напомним, на минувшем этапе Леся Цуренко победила китаянку Дуань Инъин.

За выход в финальную часть Dubai Duty Free Tennis Championships наша теннисистка поспорит с Зариной Дияс.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Дубай, WTA, Леся Цуренко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь