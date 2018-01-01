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Цуренко стартовала с трудной победы в квалификации в Дубае

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Леся Цуренко провела на корте 2,5 часа в отборочном матче первого круга.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с победы стартовала в квалификации престижного турнира в Дубае.

Украинка, посеянная под вторым номером, за 2,5 часа одержала непростую победу над китаянкой Дуань Инъин 5:7, 7:5, 6:4.

По ходу первого сета Цуренко лидировала 5:2, после чего отдала пять геймов подряд. Во второй партии украинке уже наоборот удалось отыграться с 1:4 и спасти три матчбола.

В решающем сете наша теннисистка проиграла три гейма на своей подаче, но в тоже время сама выполнила четыре брейка.

Далее украинку ждет матч со 112-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. 

Ранее сообщалось, что Свитолина получила статус первой ракетки турнира в Дубае.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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