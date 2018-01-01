Цуренко стартовала с трудной победы в квалификации в Дубае

Леся Цуренко провела на корте 2,5 часа в отборочном матче первого круга.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с победы стартовала в квалификации престижного турнира в Дубае.

Украинка, посеянная под вторым номером, за 2,5 часа одержала непростую победу над китаянкой Дуань Инъин 5:7, 7:5, 6:4.

По ходу первого сета Цуренко лидировала 5:2, после чего отдала пять геймов подряд. Во второй партии украинке уже наоборот удалось отыграться с 1:4 и спасти три матчбола.

В решающем сете наша теннисистка проиграла три гейма на своей подаче, но в тоже время сама выполнила четыре брейка.

Далее украинку ждет матч со 112-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила статус первой ракетки турнира в Дубае.