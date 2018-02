Федерер спустя шесть лет станет первой ракеткой мира

Выход Роджера Федерера в полуфинал турнира в Роттердаме позволит ему обойти Рафаэля Надаля.

Легенда мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер благодаря успешному выступлению в Роттердаме сумел вернуться на вершину мирового рейтинга АТР.

Для возвращения на вершину Федереру нужно было доходить минимум до полуфинала турнира в Роттердаме, куда он взял wild card. Швейцарец справился с поставленной задачей, последовательно обыграв Рубена Бемельманса (6:2, 6:1), Филиппа Кольшрайбера (7:6, 7:5) и Робина Хаасе (4:6, 6:1, 6:1).

С понедельника рейтинг Федерера достигнет как минимум 9785 баллов, у Рафаэля Надаля останется 9760 пунктов.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer 🙌 pic.twitter.com/qjqmxwmSj5 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 16 февраля 2018 г.

Федерер в возрасте 36 лет и 6 месяцев станет самой возрастной первой ракеткой мира и превзойдет достижение американца Андре Агасси, который возглавлял рейтинг АТР в возрасте 33 лет и 4 месяцев.

Агасси уже успел поздравить Роджера с этим достижением:

36 years 195 days...@RogerFederer continues to raise the bar in our sport. Congratulations on yet another remarkable achievement!! — Andre Agassi (@AndreAgassi) 16 февраля 2018 г.

Кроме того 36-летний Федерер оформил еще несколько личных и абсолютных рекордов.

Он впервые с 4 ноября 2012 года поднимется на первую строчку мирового рейтинга. Перерыв в лидерстве, 5 лет и 106 дней, - самый длинный в истории.

Промежуток с первой недели в статусе лидера до последней - 14 лет - самый длинный в истории

Общее количество недель на первой строчке - 303 (302+следующая неделя) - рекорд ATP

За свою карьеру Федерер трижды поднимался на верхнюю ступень в рейтинге АТР:

- с 2 февраля 2004 года по 17 августа 2008

- с 6 июля 2009 года по 6 июня 2010 года

- с 9 июля 2012 года по 4 ноября 2012 года