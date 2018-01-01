Дубай (WTA): Цуренко и Бондаренко сыграют в квалификации

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко начнут с квалификации на турнире в Дубае.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко начнут свой путь на турнире категории Премьер в Дубае с квалификации.

Цуренко посеяна под втором номером и в первом раунде встретится с Дуань Инъин из Китая (105 в рейтинге WTA). Поединок состоится в субботу, 17-го февраля. Начало – в 10:00 по киевскому времени.

Бондаренко сыграет против обладательницы wild card австрийки Саманты Стосур (44 в рейтинге WTA). Матч так же состоится в субботу, однако начнется в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина опустилась на четвертое место мирового рейтинга.

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