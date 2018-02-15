Свитолина в двух сетах уступила Квитовой в Дохе

Элина Свитолина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в третьем раунде престижного турнира серии Premier 5 в Дохе, проиграв чешке Петре Квитовой.

В дебюте первого сета соперницы обменялись брейками, а потом поочередно брали свои подачи, пока в 11-м гейма Квитова не сделала еще один брейк и подала на сет.

Второй сет прошел на равных – каждая теннисистка без проблем брала свою подачу не давая шансов соперницы. Лишь в шестом гейме Петра немного дрогнула, позволила Элина получить два брейк-пойнта, но все же защитила свою подачу. А вот Свитолина в 11-м гейме брейк-пойнт не отыграла, после чего Квитова подала на матч.

Отметим, что Квитова является неудобной соперницей для Свитолиной. Ранее они сыграли семь матчей и только в первом из них в 2014 году победу одержала украинка. Более того, все матчи были сыграны на харде, на котором проходит и турнир в Дохе.

Элина Свитолина (Украина, 3) - Петра Квитова (Чехия, 16) 4-6, 5-7

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