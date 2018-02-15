Из сарая, заброшенного барахлом: Как Шарапова впервые смотрела на игру Уильямс
Впервые российская теннисистка Мария Шарапова увидела сестер Уильямс, находясь на обучении в академии Ника Боллетьери, еще до старта своей карьеры. Эту историю теннисистка рассказала в своей автобиографической книге Неудержимая.
Тогда новость о приезде сестер разлетелась по академии молниеносно. Все с нетерпением ждали момента, когда лично смогут наблюдать за магией на корте, которую творят Серена и Винус.
Юная россиянка еще тогда проявила характер и не захотела посещать тот поединок, однако ее отец настаивал, чтобы она увидела это.
"Смотри, что они делают. Учись. Тебе их обыгрывать", - говорил Юрий Шарапов.
"Я не доставлю им удовольствия считать меня своим зрителем", - отвечала дочь.
Находчивый отец теннисистки нашел выход.
Рядом с кортом находился сарай, внутри которого стояла камера, чтобы записывать поединки.Теннисисты должны были анализировать там сою игру после тренировок, но, как показывала практика, никто этого не делал, а предприимчивый Боллетьери писал в рекламе своей академии о наличии помещения с видеооборудованием.
Отец Шараповой достал ключ от сарая и запустил туда свое юное дарование перед матчем сестер Уильямс, откуда Мария наблюдала за поединком американок через отверстие в стене.
"Там было темно, сыро и все завалено каким-то старым барахлом. Папа отодвинул камеру, чтобы я могла смотреть на корт через отверстие: одна, в темноте, наедине со следующими 20-ю годами своей жизни".
Мария Шарапова 21 раз встречалась с Сереной Уильямс, из них 19 матчей закончились победой американки, а из восьми поединков с Винус Уильямс - 5 остались за Шараповой.
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