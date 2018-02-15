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Из сарая, заброшенного барахлом: Как Шарапова впервые смотрела на игру Уильямс

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Юная Мария Шарапова не хотела доставлять удовольствие Серене и Винус Уильямс считать себя их зрителем, но отец теннисистки настаивал, чтобы она это увидела...
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Getty Images

Впервые российская теннисистка Мария Шарапова увидела сестер Уильямс, находясь на обучении в академии Ника Боллетьери, еще до старта своей карьеры. Эту историю теннисистка рассказала в своей автобиографической книге Неудержимая.

Тогда новость о приезде сестер разлетелась по академии молниеносно. Все с нетерпением ждали момента, когда лично смогут наблюдать за магией на корте, которую творят Серена и Винус.

Юная россиянка еще тогда проявила характер и не захотела посещать тот поединок, однако ее отец настаивал, чтобы она увидела это.

"Смотри, что они делают. Учись. Тебе их обыгрывать", - говорил Юрий Шарапов.

"Я не доставлю им удовольствия считать меня своим зрителем", - отвечала дочь.

Находчивый отец теннисистки нашел выход.

Рядом с кортом находился сарай, внутри которого стояла камера, чтобы записывать поединки.Теннисисты должны были анализировать там сою игру после тренировок, но, как показывала практика, никто этого не делал, а предприимчивый Боллетьери писал в рекламе своей академии о наличии помещения с видеооборудованием.

Отец Шараповой достал ключ от сарая и запустил туда свое юное дарование перед матчем сестер Уильямс, откуда Мария наблюдала за поединком американок через отверстие в стене.

"Там было темно, сыро и все завалено каким-то старым барахлом. Папа отодвинул камеру, чтобы я могла смотреть на корт через отверстие: одна, в темноте, наедине со следующими 20-ю годами своей жизни".

Мария Шарапова 21 раз встречалась с Сереной Уильямс, из них 19 матчей закончились победой американки, а из восьми поединков с Винус Уильямс - 5 остались за Шараповой.

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Теги: Мария Шарапова, Серена Уильямс, Винус Уильямс, теннис
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.02.2018, 21:44
Оценка:  0
гость
Дурак-она жыдовка. Настоящая фамилия-Цигельман.
гость  (аноним)  15.02.2018, 20:04
Оценка:  0
гость
На кой хер нам в Украине эта говно-новость про кацапскую потаскуху??!
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
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