Квитова не считает себя фавориткой матча со Свитолиной

Чешка Петра Квитова встретится с Элиной Свитолиной в третьем круге турнира в Дохе.

Чешка Петра Квитова поделилась ожиданиями от поединка против первой ракетки Украины Элины Свитолиной на турнире в Дохе:

"Безусловно, это будет тяжёлый матч. Мы играли друг против друга много раз и сейчас мы находимся на разных этапах в нашей жизни и карьере, поэтому это будет интересно. Я действительно жду этого матча, именно поэтому я возвращалась к соревнованиям, чтобы играть с такими теннисистками. Для меня это будет отличный матч, и я не буду в нём фаворитом, поэтому я смогу просто выйти на корт и играть, не обращая внимания ни на что, но я знаю, что она играет очень хорошо", – заявила Квитова в комментарии официальному сайту WTA.

Напомним, что во втором круге Квитова в трех сетах обыграла Агнешку Радванську.

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