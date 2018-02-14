Переключиться на мобильную версию

Квитова не считает себя фавориткой матча со Свитолиной

Комментариев: 0
Чешка Петра Квитова встретится с Элиной Свитолиной в третьем круге турнира в Дохе.
Петра Квитова
Петра Квитова
twitter.com/Petra_Kvitova

Чешка Петра Квитова поделилась ожиданиями от поединка против первой ракетки Украины Элины Свитолиной на турнире в Дохе:

"Безусловно, это будет тяжёлый матч. Мы играли друг против друга много раз и сейчас мы находимся на разных этапах в нашей жизни и карьере, поэтому это будет интересно. Я действительно жду этого матча, именно поэтому я возвращалась к соревнованиям, чтобы играть с такими теннисистками. Для меня это будет отличный матч, и я не буду в нём фаворитом, поэтому я смогу просто выйти на корт и играть, не обращая внимания ни на что, но я знаю, что она играет очень хорошо", – заявила Квитова в комментарии официальному сайту WTA.

Напомним, что во втором круге Квитова в трех сетах обыграла Агнешку Радванську.

Также на нашем сайте доступно расписание матчей Открытого чемпионата Катара по теннису.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Петра Квитова, Элина Свитолина, Доха
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь