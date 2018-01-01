Свитолина: Сейчас я более уверена в своей игре

Первая ракетка Украины прокомментировала свой старт на турнире в Катаре.

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась мнением о стартовой победе в Дохе и о предстоящем поединке в третьем раунде.

"Как прошел первый матч? Я чувствовала себя хорошо, Маркета Вондроушова – талантливая теннисистка, много о ней я не знала. Она не так часто играла на больших турнирах, поэтому была доля непредсказуемости. Она сама также играет непредсказуемо, левша, это немного неудобно. Я счастлива, как справилась с ситуацией, это было достойное выступление для первого матча.

По поводу следующего поединка, с Петрой Квитовой или Агнешкой Радваньской, то я сама хочу посмотреть, что мне удалось усовершенствовать в своей игре. С каждой из них я играла довольно давно, сейчас я совершенно другая теннисистка.

Я более уверена в своей игре, так что это будет интересно. Раньше я проигрывала в матчах с обеими, а теперь у меня есть хороший шанс увидеть, в чем я стала лучше и над чем еще нужно работать", – цитирует Элину официальный сайт WTA.



Отметим, что соперницей украинки в третьем круге стала Петра Квитова.

Также на нашем сайте доступно расписание матчей Открытого чемпионата Катара по теннису.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!