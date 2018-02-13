Переключиться на мобильную версию

Свитолина узнала соперницу на турнире в Дохе

Комментариев: 0
Первая ракетка Украины стартует со второго раунда на турнире в Дохе.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
womenstennisblog.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина со второго раунда начнет свои выступления на турнире в Дохе.

Наша теннисистка встретится с Маркетой Вондрусовой, которая располагается на 58 строчке в рейтинге WTA. Добавим, что чешка в первом раунде обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:3, 6:1.

Поединок Свитолина – Вондрусова запланирован на среду, 14-е февраля. Начало – в 10:00 по киевскому времени.

Ранее украинка заявляла о своей психологической готовности к соревнованиям в Дохе. Также Свитолина ждет медалей от украинских биатлонистов на Играх в Пхенчхане. 

Смотрите также расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Катара по теннису среди женщин.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Маркета Вондрусова, Доха
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь