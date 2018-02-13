Свитолина узнала соперницу на турнире в Дохе

Первая ракетка Украины стартует со второго раунда на турнире в Дохе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина со второго раунда начнет свои выступления на турнире в Дохе.

Наша теннисистка встретится с Маркетой Вондрусовой, которая располагается на 58 строчке в рейтинге WTA. Добавим, что чешка в первом раунде обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:3, 6:1.

Поединок Свитолина – Вондрусова запланирован на среду, 14-е февраля. Начало – в 10:00 по киевскому времени.

Ранее украинка заявляла о своей психологической готовности к соревнованиям в Дохе. Также Свитолина ждет медалей от украинских биатлонистов на Играх в Пхенчхане.

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