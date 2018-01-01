Цуренко покинула турнир в Дохе после первого же матча
Украинская теннисистка не сумела обыграть Михаэлу Бузэрнеску.
Леся Цуренко завершила свои выступления на турнире WTA категории Premier 5 в Дохе.
В первом раунде наша теннисистка уступила Михаэле Бузэрнеску из Румынии.
Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – 5:7, 4:6
Также на Открытом чемпионате Катара по теннису примут участие еще две украинки. Катерина Бондаренко проведет свой матч 13 февраля против Карлы Суарес-Наварро, а Элина Свитолина начнет соревнования со второго круга, где встретится с победителем пары Юлия Путинцева – Маркета Вондрусова.
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