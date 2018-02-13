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Роттердам (ATP): Федерер вышел в финал

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Роттердаме.
Расписание и результаты матчей турнира в Роттердаме
Расписание и результаты матчей турнира в Роттердаме
abnamrowtt.nl

ABN AMRO World Tennis Tournament – мужской профессиональный теннисный турнир в Роттердаме (Нидерланды) на крытых хардовых кортах местного комплекса Ahoy. Соревнования относятся к серии ATP 500 с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде.

Даты: 12 – 18 февраля
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 724 930 евро
Действующий чемпионЖо-Вильфрид Цонга (Франция)
Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Григор Димитров (2), Александр Зверев (3), Давид Гоффен (4), Стэн Вавринка (5), Томаш Бердых (6), Люка Пуи (7), Жиль Мюллер (9)
Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Финал

Григор Димитров (Болгария, 2) – Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) –

Полуфинал

Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 3:6, 1:0 (отказ Гоффена)
Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Андреас Сеппи (Италия, LL) – 6:3, 7:6(3)

Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Томаш Бердых (Чехия, 6) – отказ Бердых
Андрей Рублев (Россия) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 3:6, 4:6
Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Робин Хасе (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 6:1
Андреас Сеппи (Италия, LL) – Даниил Медведев (Россия, Q) – 7:6(4), 4:6, 6:3

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Фелисьяно Лопес (Испания) 6:1, 6:3
Томаш Бердых (Чехия, 6) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:2
Александр Зверев (Германия, 3) – Андреас Сеппи (Италия, LL) – 4:6, 3:6
Андрей Рублев (Россия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:4, 7:6 (4)
Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Даниил Медведев (Россия, Q) – 6:3, 6:7(2), 4:6
Филип Краинович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 6:7(4), 5:7
Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 7:6(8), 7:5
Робин Хасе (Нидерланды) – Таллон Грикспор (Нидерланды, WC) – 6:4, 6:0

Первый круг

Мартин Клижан (Словакия, Q) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 3:6, 6:7 (4)
Томаш Бердых (Чехия, 6) – Миша Зверев (Германия) – 7:5, 6:3
Александр Зверев (Германия, 3) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 6:3
Жоау Соуза (Португалия, LD) – Андреас Сеппи (Италия, LL) – 4:6, 6:1, 6:2
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Карен Хачанов (Россия) – 3:6, 7:6 (1), 7:6 (5)
Даниил Медведев (Россия, Q) – Жиль Мюллер (Люксембург, 9) – 6:4, 7:6 (9)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:7 (5), 2:6
Николя Маю (Франция, LL) – Давид Гоффен (Бельгия, 4) – 1:6, 3:6
Таллон Грикспор (Нидерланды, WC) – Стэн Вавринка (Швейцария, 5) – 4:6, 6:3, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – Филип Краинович (Сербия) – 2:6, 6:3, 5:7
Юити Сугита (Япония) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 4:6, 6:7(5)
Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – 6:1, 6:2
Люка Пуиль (Франция, 7) – Андрей Рублев (Россия) – 5:7, 4:6
Робин Хасе (Нидерланды) – Тьемо Де Баккер (Нидерланды, WC) – 6:2, 6:2
Ришар Гаске (Франция) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – 1:3, отказ
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Мариуш Копил (Румыния, SE) – 6:4, 6:4

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Теги: теннис, ATP, Роттердам, расписание матчей, результаты матчей, Роджер Федерер
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Комментариев (2)
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fiji  (аноним)  14.02.2018, 07:44
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fiji
Молодой Грикспор завалил Деда. Пора уходить на пенсию старому пердуну и джоковича с собой прихватить, чтоб Дед-скелет не рассыпался в труху на корте.
гость  (аноним)  13.02.2018, 21:35
Оценка:  0
гость
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