Роттердам (ATP): Федерер оформил 97-титул в карьере

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Роттердаме.

Расписание и результаты матчей турнира в Роттердаме

ABN AMRO World Tennis Tournament – мужской профессиональный теннисный турнир в Роттердаме (Нидерланды) на крытых хардовых кортах местного комплекса Ahoy. Соревнования относятся к серии ATP 500 с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде.

Даты: 12 – 18 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 724 930 евро

Действующий чемпион: Жо-Вильфрид Цонга (Франция)

Лидеры посева: Роджер Федерер (1), Григор Димитров (2), Александр Зверев (3), Давид Гоффен (4), Стэн Вавринка (5), Томаш Бердых (6), Люка Пуи (7), Жиль Мюллер (9)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Финал

Григор Димитров (Болгария, 2) – Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – 2:6, 2:6

Полуфинал

Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 3:6, 1:0 (отказ Гоффена)

Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Андреас Сеппи (Италия, LL) – 6:3, 7:6(3)

Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Томаш Бердых (Чехия, 6) – отказ Бердых

Андрей Рублев (Россия) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 3:6, 4:6

Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Робин Хасе (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 6:1

Андреас Сеппи (Италия, LL) – Даниил Медведев (Россия, Q) – 7:6(4), 4:6, 6:3

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Фелисьяно Лопес (Испания) 6:1, 6:3

Томаш Бердых (Чехия, 6) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:2

Александр Зверев (Германия, 3) – Андреас Сеппи (Италия, LL) – 4:6, 3:6

Андрей Рублев (Россия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:4, 7:6 (4)

Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Даниил Медведев (Россия, Q) – 6:3, 6:7(2), 4:6

Филип Краинович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 6:7(4), 5:7

Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 7:6(8), 7:5

Робин Хасе (Нидерланды) – Таллон Грикспор (Нидерланды, WC) – 6:4, 6:0

Первый круг

Мартин Клижан (Словакия, Q) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 3:6, 6:7 (4)

Томаш Бердых (Чехия, 6) – Миша Зверев (Германия) – 7:5, 6:3

Александр Зверев (Германия, 3) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 6:3

Жоау Соуза (Португалия, LD) – Андреас Сеппи (Италия, LL) – 4:6, 6:1, 6:2

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Карен Хачанов (Россия) – 3:6, 7:6 (1), 7:6 (5)

Даниил Медведев (Россия, Q) – Жиль Мюллер (Люксембург, 9) – 6:4, 7:6 (9)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:7 (5), 2:6

Николя Маю (Франция, LL) – Давид Гоффен (Бельгия, 4) – 1:6, 3:6

Таллон Грикспор (Нидерланды, WC) – Стэн Вавринка (Швейцария, 5) – 4:6, 6:3, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – Филип Краинович (Сербия) – 2:6, 6:3, 5:7

Юити Сугита (Япония) – Григор Димитров (Болгария, 2) – 4:6, 6:7(5)

Роджер Федерер (Швейцария, 1/WC) – Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) – 6:1, 6:2

Люка Пуиль (Франция, 7) – Андрей Рублев (Россия) – 5:7, 4:6

Робин Хасе (Нидерланды) – Тьемо Де Баккер (Нидерланды, WC) – 6:2, 6:2

Ришар Гаске (Франция) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – 1:3, отказ

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Мариуш Копил (Румыния, SE) – 6:4, 6:4