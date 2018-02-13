Доха (WTA): Квитова обыграла Мугурусу и завоевала титул

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Катара по теннису среди женщин.

Каролин Возняцки и Элина Свитолина – фавориты турнира в Дохе womenstennisblog.com

Qatar Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в феврале в Дохе на хардовых кортах Khalifa International Tennis and Squash Complex. C 2018 года соревнования относятся к серии WTA Premier 5. Турнирная сетка рассчитана на 56 участниц.

Даты: 12 – 18 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 3 198 000 долларов

Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)

Лидеры посева: Каролин Возняцки (1), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (3), Гарбинье Мугуруса (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Анжелик Кербер (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 6:3, 3:6, 4:6

Полуфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Симона Халеп (Румыния, 2) – неявка Халеп

Каролина Возняцки (Дания, 1) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 6:3, 6:7(3), 5:7

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – 6:3, 1:6, 4:6

Катрин Беллис (США, Q) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 0:6, 4:6

Каролина Возняцки (Дания, 1) – Анжелика Кербер (Германия, 8) – 7:6(4), 1:6, 6:3

Петра Квитова (Чехия, 16) – Юлия Гергес (Германия, 9) – 6:4, 2:1 (отказ Гергес)

Третий круг

Сорана Кырстя (Румыния) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – 0:6, 4:6

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Анна Блинкова (Россия, Q) – 7:6(3), 7:5

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Катрин Беллис (США, Q) – 6:7(4), 3:6

Юлия Гергес (Германия, 9) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, LD) – 6:2, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 4:6, 3:6

Элина Свитолина (Украина, 3) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 4:6, 5:7

Каролина Возняцки (Дания, 1) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 7:5, 6:1

Йоханна Конта (Великобритания, 10) – Анжелика Кербер (Германия, 8) – 6:1, 1:6, 3:6

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Дуань Инъин (Китай, Q) – 6:3, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:3, 6:7, 6:0

Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 6:2, 6:4

Агнешка Радваньска (Польша) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 7:6 (3), 3:6, 4:6

Екатерина Макарова (Россия) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 3:6, 0:6

Катрин Беллис (США, Q) – Мэдисон Кис (США, 12) – 2:6, 6:3, 6:0

Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Наоми Осака (Япония, Q) – 6:4, 6:1

Анна Блинкова (Россия, Q) – Кристина Младенович (Франция, 11) – 6:3, 6:3

Каролина Возняцки (Дания, 1) – Карина Виттефт (Германия) – 6:0, 6:0

Юлия Гергес (Германия, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 3:6, 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Сорана Кырстя (Румыния) – 5:7, 4:6

Йоханна Конта (Великобритания, 10) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 6:2

Моника Никулеску (Румыния, Q) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 14) – 6:7(6), 6:2, 3:0

Саманта Стосур (Австралия) – Анжелика Кербер (Германия, 8) – 4:6, 1:6

Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:3

Михаэла Бузэрнеску (Румыния, LD) – Елена Остапенко (Латвия, 6) – 6:1, 6:3

Первый круг