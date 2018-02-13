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Доха (WTA): Квитова обыграла Мугурусу и завоевала титул

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Катара по теннису среди женщин.
Каролин Возняцки и Элина Свитолина – фавориты турнира в Дохе
Каролин Возняцки и Элина Свитолина – фавориты турнира в Дохе
womenstennisblog.com

Qatar Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в феврале в Дохе на хардовых кортах Khalifa International Tennis and Squash Complex. C 2018 года соревнования относятся к серии WTA Premier 5. Турнирная сетка рассчитана на 56 участниц.

Даты: 12 – 18 февраля
Покрытие: хард
Призовой фонд: 3 198 000 долларов
Действующая чемпионкаКаролина Плишкова (Чехия)
Лидеры посева: Каролин Возняцки (1), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (3), Гарбинье Мугуруса (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Анжелик Кербер (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 6:3, 3:6, 4:6

Полуфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Симона Халеп (Румыния, 2) – неявка Халеп
Каролина Возняцки (Дания, 1) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 6:3, 6:7(3), 5:7

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – 6:3, 1:6, 4:6
Катрин Беллис (США, Q) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 0:6, 4:6
Каролина Возняцки (Дания, 1) – Анжелика Кербер (Германия, 8) – 7:6(4), 1:6, 6:3
Петра Квитова (Чехия, 16) – Юлия Гергес (Германия, 9) – 6:4, 2:1 (отказ Гергес)

Третий круг

Сорана Кырстя (Румыния) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – 0:6, 4:6
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Анна Блинкова (Россия, Q) – 7:6(3), 7:5
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Катрин Беллис (США, Q) – 6:7(4), 3:6
Юлия Гергес (Германия, 9) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, LD) – 6:2, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 4:6, 3:6
Элина Свитолина (Украина, 3) – Петра Квитова (Чехия, 16) 4:6, 5:7
Каролина Возняцки (Дания, 1) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 7:5, 6:1
Йоханна Конта (Великобритания, 10) – Анжелика Кербер (Германия, 8) – 6:1, 1:6, 3:6

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Дуань Инъин (Китай, Q) – 6:3, 6:4
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:3, 6:7, 6:0
Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 6:2, 6:4
Агнешка Радваньска (Польша) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 7:6 (3), 3:6, 4:6
Екатерина Макарова (Россия) – Симона Халеп (Румыния, 2) – 3:6, 0:6
Катрин Беллис (США, Q) – Мэдисон Кис (США, 12) – 2:6, 6:3, 6:0
Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Наоми Осака (Япония, Q) – 6:4, 6:1
Анна Блинкова (Россия, Q) – Кристина Младенович (Франция, 11) – 6:3, 6:3
Каролина Возняцки (Дания, 1) – Карина Виттефт (Германия) – 6:0, 6:0
Юлия Гергес (Германия, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 3:6, 6:1
Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Сорана Кырстя (Румыния) – 5:7, 4:6
Йоханна Конта (Великобритания, 10) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 6:2
Моника Никулеску (Румыния, Q) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 14) – 6:7(6), 6:2, 3:0
Саманта Стосур (Австралия) – Анжелика Кербер (Германия, 8) – 4:6, 1:6
Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:3
Михаэла Бузэрнеску (Румыния, LD) – Елена Остапенко (Латвия, 6) – 6:1, 6:3

Первый круг

Доминика Цибулкова (Словакия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:6, 6:4
Катрин Беллис (США, Q) – Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 4:1 – отказ Касаткина
Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния, LD)5:7, 4:6
Онс Жабер (Тунис, WC) – Дуань Инъин (Китай, Q) – 2:6, 3:6
Елена Веснина (Россия) – Анна Блинкова (Россия, Q) – 1:6, 3:6
Екатерина Макарова (Россия) – Чжан Шуай (Китай) – 7:5, 6:0
Моника Никулеску (Румыния, Q) – Мария Шарапова (Россия, WC) – 4:6, 6:4, 6:3
Мона Бартель (Германия) – Агнешка Радваньска (Польша) – 6:3, 3:6, 5:7
Наоми Осака (Япония, Q) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0
Ван Цян (Китай) – Мэдисон Кис (США, 12) – 1:6, 4:6
Пэн Шуай (Китай) – Кристина Младенович (Франция, 11) – 2:6, 4:6
Кагла Буюкаксай (Турция, WC) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 0:6, 3:6
Йоханна Конта (Великобритания, 10) – Бернарда Пера (США, Q) – 7:6 (5), 6:1
Анетт Контавейт (Эстония) – Ализе Корне (Франция) – 2:6, 1:6
Юлия Путинцева (Казахстан) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – 3:6, 1:6
Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4
Фатма Аль-Набхани (Оман, WC) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 14) – 3:6, 1:6
Татьяна Мария (Германия) – Карина Виттефт (Германия) – 3:6, 0:6
Мария Саккари (Греция) – Сорана Кырстя (Румыния) – 2:6, 2:6
Саманта Стосур (Австралия) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:4, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Тимя Бабош (Венгрия) – 2:6, 6:1, 6:1
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Катерина Бондаренко (Украина, Q) – 3:6, 6:3, 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия) – Александра Крунич (Сербия) – 6:4, 6:4
Юлия Гергес (Германия, 9) – Люси Шафаржова (Чехия) – 6:1, 7:5

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Теги: теннис, WTA, Доха, расписание матчей, результаты матчей, Элина Свитолина
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гость  (аноним)  13.02.2018, 21:35
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