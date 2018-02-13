Доха (WTA): Бондаренко не сумела удержать преимущество над Суарес-Наварро

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Катара по теннису среди женщин.

Каролин Возняцки и Элина Свитолина – фавориты турнира в Дохе womenstennisblog.com

Qatar Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в феврале в Дохе на хардовых кортах Khalifa International Tennis and Squash Complex. C 2018 года соревнования относятся к серии WTA Premier 5. Турнирная сетка рассчитана на 56 участниц.

Даты: 12 – 18 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 3 198 000 долларов

Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)

Лидеры посева: Каролин Возняцки (1), Симона Халеп (2), Элина Свитолина (3), Гарбинье Мугуруса (4), Каролина Плишкова (5), Елена Остапенко (6), Каролин Гарсия (7), Анжелик Кербер (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Дуань Инъин (Китай, Q) – 6:3, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:3, 6:7, 6:0

14.02 (11:00) Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) –

14.02 (12:30) Агнешка Радваньска (Польша) – Петра Квитова (Чехия, 16) –

14.02 (14:00) Екатерина Макарова (Россия) – Симона Халеп (Румыния, 2) –

14.02 (14:30) Катрин Беллис (США, Q) – Мэдисон Кис (США, 12) –

14.02 (14:30) Анастасия Севастова (Латвия, 13) – Наоми Осака (Япония, Q) –

14.02 (14:30) Анна Блинкова (Россия, Q) – Кристина Младенович (Франция, 11) –

14.02 (15:30) Каролина Возняцки (Дания, 1) – Карина Виттёфт (Германия) –

14.02 (16:00) Юлия Гергес (Германия, 9) – Барбора Стрыцова (Чехия) –

14.02 (16:00) Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Сорана Кырстя (Румыния) –

14.02 (16:00) Йоханна Конта (Великобритания, 10) – Карла Суарес-Наварро (Испания) –

14.02 (17:30) Моника Никулеску (Румыния, Q) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 14) –

14.02 (17:30) Саманта Стосур (Австралия) – Анжелика Кербер (Германия, 8) –

14.02 (18:00) Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Ализе Корне (Франция) –

14.02 (19:30) Михаэла Бузэрнеску (Румыния, LD) – Елена Остапенко (Латвия, 6) –

Первый круг