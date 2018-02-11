Бердых объявил о завершении карьеры в сборной Чехии

Чешский теннисист является двукратным победителем Кубка Дэвиса.

Чешский теннисист Томаш Бердых, который ставал обладателем Кубка Дэвиса в 2012 и 2013 годах, сообщил о завершении своей карьеры в сборной.

"Одна из самых прекрасных теннисных глав осталась позади. Я по-настоящему счастлив, что был частью чешской сборной, которая дважды победила в Кубке Дэвиса.

Я дебютировал в составе команды в 2003 году и принял участие в 29 встречах Кубка Дэвиса – но сейчас мне 32 года, и без необходимого отдыха я уже не могу выступать на высочайшем уровне.

Мне нужно думать о своих физических возможностях и беречь энергию, чтобы дольше выступать в туре. Кубок Дэвиса дарил незабываемые эмоции, но он отнимает очень много энергии. Поэтому я принял решение больше не выступать в этом турнире", – написал Бердых в своем Twitter.

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