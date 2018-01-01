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Бондаренко сыграет в основной стадии турнира в Дохе

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Украинская теннисистка успешно преодолела квалификацию.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
news.cn

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно завершила квалификацию на турнире WTA Premier 5 Qatar Total Open в Дохе, Катар.

В матче за выход в основную стадию турнира киевлянка, посеянная под 6 номером, обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо(13): 6-4, 6-3.

Встреча продолжалась 1 час и 36 минут. Бондаренко оформила три брейка, уступив пять геймов на своей подаче.

В первом раунде основной сетки соперницей украинки могут стать Мария Шарапова, Йоханна Конта, Карла Суарес Наварро, Юлия Путинцева, Елена Веснина, Онс Жабер, Дарья Касаткина, Катержина Синякова.

Катерина также выступит в парном разряде в Дохе вместе с сербкой Александрой Крунич. В стартовом матче девушек ждет противостояние с украинско-австралийской парой Надежда Киченок / Анастасия Родионова.

Ранее сообщалось, что в основной сетке турнира выступил также Элина Свитолина.

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Теги: Катерина Бондаренко, квалификация, Доха, WTA, теннис
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