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Кубок Федерации: Костюк проиграла Барти, Киченок вновь сравняла сет

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Судьба противостояния Украины и Австралии решится в парной встрече.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

Если до старта противостояния Украины и Австралии в рамках Кубка Федерации все сводилось к уверенной победе хозяек, которые заявили первых номеров сборной (Барти и Гарвилова в топ-30 мирового рейтинга), тогда как Украина привезла Марту Костюк и сестер Киченок, даже не входящих в топ-150 рейтинга.

Но после личных встреч счет оказался равным. Если в первый день героиней команды стала 15-летняя Марта Костюк, то во второй день Марта ничего не сумела сделать с первым номером австралийской сборной 16-й ракетки мира Эшли Барти 2:6, 3:6.

Зато Надежда Киченок, заменившая сестру Людмилу, сумела преподнести сенсацию, обыграв Дарью Гаврилову 4:6, 6:2, 6:3.

Гавриловой в борьбе удалось записать в свой актив стартовый сет (Киченок отыграла девять сетболов). За две другие партии Надежда не отдала 26-й ракетке мира ни одного гейма на своей подаче, выполнив три брейка. Противостояние продолжалось более двух часов.

Примечательно, в в последний раз в личных соревнованиях 25-летняя украинка побеждала в ноябре-2016 в стартовом отборочном матче 25-тысячника ITF в Минске.

Таким образом, судьба встречи Украины и Австралии решится в парном матче. Против дуэта австралиек Эшли Барти/Кейси Деллакуа сыграют сестры Надежда и Людмила Киченок. 

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Теги: теннис, Кубок Федерации, Марта Костюк
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