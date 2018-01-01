Кубок Федерации: Костюк выиграла свой дебютный матч за сборную

После первого игрового дня в противостоянии Украины и Австралии ничья.

Команда Украины на матче с Австралией btu.org.ua

В австралийской Канберре стартовало противостояние Украины и Австралии в рамках женского Кубка Федерации по теннису.

После первого игрового дня и двух матчах в одиночке счет равный 1:1.

Первыми на корт вышли украинка Людмила Киченок, занимающая только 883-е место в мировом рейтинге и Эшли Барти, идущая 16-й в мире.

Несмотря на огромную разницу в рейтинге, Киченок дала бой первому номеру австралийской сборной, выиграв первый сет 6:4, но уступив в двух следующий 1:6, 4:6.

А вот дебютантка сборной 15-летняя Марта Костюк свой матч против второго номера сборной Австралии Дарья Гавриловой выиграла в двух сетах – 7:6(3), 6:3.

Для Костюк, которая на прошлой неделе выиграла турнир ITF в Берни, это стала лишь вторая победа против теннисистки из топ-100 рейтинга.

Во второй день противостояние Украины и Австралии продолжится матчем первых номеров сборной Марты Костюк и Эшли Барти.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!