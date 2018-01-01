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Серена Уильямс может выступить на Miami Open

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Бывшая первая ракетка мира получила wild card в основную сетку.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс получила wild card в основную сетку турнира в Майами.

Этот супертурнир может стать двенадцатым в карьере теннисистки.

Miami Open будет проходить с 19 марта по 1 апреля 2018 года. Перед этим Уильямс еще намерена принять участие на соревнованиях BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, которые пройдут с 5 по 18 марта.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс рассказала об осложнениях после родов, которые задержали ее возвращение на корт.

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Теги: Серена Уильямс, Miami Open, теннис
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