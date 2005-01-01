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Федерер на следующей неделе может стать первой ракеткой мира

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Роджер Федерер выступит на турнире в Роттердаме.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Победитель Australian Open 2018 Роджер Федерер уже на следующей неделе может обойти Рафаэля Надаля и возглавить рейтинг ATP.

Швейцарец взял wild card на турнир категории 500 в Роттердаме, который пройдет на следующей неделе. Федерер сможет обойти Надаля, если дойдет до полуфинала соревнований. Добавим, что испанец опережает Роджера на 155 очков в рейтинге лучших теннисистов планеты.

К слову, турнир в Нидерландах станет для Федерера девятым в карьеры. В 2005 году швейцарец в финале обыграл своего нынешнего тренера Ивана Любичича, а в 2012 в решающем матче одолел Хуана Мартина дель Потро.

Ранее сообщалось, что Надаль и Мугуруса – лучшие спортсмены Испании в 2017 году.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, ATP, Роттердам
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