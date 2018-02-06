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Надаль и Мугуруса – лучшие спортсмены Испании 2017 года

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Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса признаны лучшими спортсменами 2017 года в Испании.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса, которая располагается на четвертом месте рейтинга WTA, признаны лучшими спортсменами Испании в 2017 году по версии издания Mundo Deportivo.

Добавим, что Надаль в прошлом сезоне выиграл два турнира Большого шлема, а также возглавил рейтинг ATP. В свою очередь Мугуруса добыла победу на Уимблдоне и впервые в карьере возглавила мировой рейтинг.

Ранее сообщалось, что Надаль разочарован отношением руководства ATP к теннисистам.   

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Гарбинье Мугуруса
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