Надаль и Мугуруса – лучшие спортсмены Испании 2017 года

Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса признаны лучшими спортсменами 2017 года в Испании.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса, которая располагается на четвертом месте рейтинга WTA, признаны лучшими спортсменами Испании в 2017 году по версии издания Mundo Deportivo.

Добавим, что Надаль в прошлом сезоне выиграл два турнира Большого шлема, а также возглавил рейтинг ATP. В свою очередь Мугуруса добыла победу на Уимблдоне и впервые в карьере возглавила мировой рейтинг.

Ранее сообщалось, что Надаль разочарован отношением руководства ATP к теннисистам.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!