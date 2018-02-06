Стаховский: Два дня держится высокая температура – 39,4

Сергей Стаховский назвал причину отказа от выступлений на турнире в Софии.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский назвал причину отказа от выступлений на турнире АТР-250 в Софии:

"К сожалению, я заболел. Прилетел в Софию и почувствовал слабость в воскресенье. Вчера и сегодня провалялся в кровати, два дня держится высокая температура – 39,4.

Какие планы теперь по турнирам? Пока не готов ответить, все будет зависеть от того, как долго будет вирус", – цитирует нашего спортсмена Большой теннис Украины.

Отметим, что на прошлой неделе Сергей Стаховский сыграл в одном из матчей сборной Украины в Кубке Дэвиса, в котором победу праздновала команда Швеции.

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