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Стаховский: Два дня держится высокая температура – 39,4

Комментариев: 3
Сергей Стаховский назвал причину отказа от выступлений на турнире в Софии.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский назвал причину отказа от выступлений на турнире АТР-250 в Софии:

"К сожалению, я заболел. Прилетел в Софию и почувствовал слабость в воскресенье. Вчера и сегодня провалялся в кровати, два дня держится высокая температура – 39,4. 

Какие планы теперь по турнирам? Пока не готов ответить, все будет зависеть от того, как долго будет вирус", – цитирует нашего спортсмена Большой теннис Украины.

Отметим, что на прошлой неделе Сергей Стаховский сыграл в одном из матчей сборной Украины в Кубке Дэвиса, в котором победу праздновала команда Швеции.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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Комментариев (3)
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Зрозумило    06.02.2018, 22:39
Оценка:  0
Зрозумило
Это СПИД,не иначе.
Зрозумило    06.02.2018, 22:39
Оценка:  0
Зрозумило
Это СПИД,не иначе.
гость  (аноним)  06.02.2018, 22:04
Оценка:  0
гость
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