Долгополов пропустит два турнира из-за травмы

Александр Долгополов имеет проблемы с кистью.

Украинец Александр Долгополов откзалася от участия в двух турнирах в феврале из-за травмы кисти.

Как сообщает ресурс tennisua.org, Долгополов пропустит турнир в Кито, который стартовал в понедельник, 5-го февраля. Также украинец пропустит соревнования в Буэнос-Айрес (12-18 февраля). К слову, на турнире в Аргентине в прошлом году Александр завоевал своей третий титул в карьере.

Отмечается, что Долгополов все еще числиться в заявочном листе турнира ATP-500 Claro Rio Open, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 19 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Украина уступила Швеции в пятиматчевой борьбе Кубка Дэвиса.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!