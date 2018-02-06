Долгополов пропустит два турнира из-за травмы
Александр Долгополов имеет проблемы с кистью.
Украинец Александр Долгополов откзалася от участия в двух турнирах в феврале из-за травмы кисти.
Как сообщает ресурс tennisua.org, Долгополов пропустит турнир в Кито, который стартовал в понедельник, 5-го февраля. Также украинец пропустит соревнования в Буэнос-Айрес (12-18 февраля). К слову, на турнире в Аргентине в прошлом году Александр завоевал своей третий титул в карьере.
Отмечается, что Долгополов все еще числиться в заявочном листе турнира ATP-500 Claro Rio Open, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 19 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Украина уступила Швеции в пятиматчевой борьбе Кубка Дэвиса.
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