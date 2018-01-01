Монпелье (ATP): определились все полуфиналисты
Open Sud de France – мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena.
С 2009 года турнир относится к серии ATP 250, турнирная сетка рассчитана на 28 участников в одиночном разряде.
Даты: 4 – 11 февраля
Призовой фонд: 540 000 евро
Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)
Украинцы на турнире: нет
Расписание и результаты матчей:
Полуфиналы
Давид Гоффен (Бельгия, 1) – Ришар Гаске (Франция, 5) –
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 3) – Люка Пуи (Франция, 2/WC) –
Четвертьфиналы
Давид Гоффен (Бельгия, 1) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Ришар Гаске (Франция, 5) – 4:6, 2:6
Андрей Рублев (Россия, 6) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 3) – 4:6, 6:7(1)
Бенуа Пэр (Франция) – Люка Пуи (Франция, 2/WC) – 1:6, 4:6
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, 1) – Жиль Симон (Франция) – 6:4, 6:2
Андрей Рублев (Россия, 6) – Жереми Шарди (Франция) – 6:2, 6:1
Джон Миллман (Австралия, SR) – Бенуа Пэр (Франция) – 4:6, 6:7(4)
Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Карен Хачанов (Россия) – 2:6, 6:7(11)
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 5) – 6:7(3), 7:5, 3:6
Николя Маю (Франция) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 3) – 6:7(3), 7:6(3), 6:7(4)
Карлос Табернер (Испания, Q) – Люка Пуи (Франция, 2/WC) – 1:6, 2:6
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 7:5, 6:4
Первый круг
Бенуа Пэр (Франция) – Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:4
Андрей Рублев (Россия, 6) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – 6:4, 6:4
Карлос Табернер (Испания, Q) – Норберт Гомбош (Словакия, Q) – 7:6 (5), 7:6 (1)
Жереми Шарди (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 7:5, 7:5
Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Жюльен Беннето (Франция, WC) – 6:3, 7:6 (6)
Жиль Симон (Франция) – Янник Маден (Германия, Q) – 6:1, 4:6, 7:6 (3)
Карен Хачанов (Россия) – Давид Феррер (Испания, 7) – 6:7 (5), 6:3, 6:4
Даниил Медведев (Россия) – Ришар Гаске (Франция, 5) – 0:6, 3:6
Юити Сугита (Япония, 8) – Джон Миллман (Австралия, SR) – 7:5, 3:6, 4:6
Кенни де Шеппер (Франция, Q) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:7 (4), 7:6 (5), 4:6
Дастин Браун (Германия, LD) – Николя Маю (Франция) – 7:6 (2), 5:2 – отказ Браун
Кальвен Эмери (Франция, WC) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 1:6, 2:6
Полная версия правил