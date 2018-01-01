Монпелье (ATP): определились финалисты турнира

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского теннисного турнира в Монпелье.

Open Sud de France – мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena.

С 2009 года турнир относится к серии ATP 250, турнирная сетка рассчитана на 28 участников в одиночном разряде.

Даты: 4 – 11 февраля

Призовой фонд: 540 000 евро

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Полуфиналы

Давид Гоффен (Бельгия, 1) – Ришар Гаске (Франция, 5) – 4:6, 6:0, 3:6

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 3) – Люка Пуи (Франция, 2/WC) – 6:1, 5:5 (отказ Цонги)

Четвертьфиналы

Давид Гоффен (Бельгия, 1) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Ришар Гаске (Франция, 5) – 4:6, 2:6

Андрей Рублев (Россия, 6) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 3) – 4:6, 6:7(1)

Бенуа Пэр (Франция) – Люка Пуи (Франция, 2/WC) – 1:6, 4:6

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 1) – Жиль Симон (Франция) – 6:4, 6:2

Андрей Рублев (Россия, 6) – Жереми Шарди (Франция) – 6:2, 6:1

Джон Миллман (Австралия, SR) – Бенуа Пэр (Франция) – 4:6, 6:7(4)

Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Карен Хачанов (Россия) – 2:6, 6:7(11)

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 5) – 6:7(3), 7:5, 3:6

Николя Маю (Франция) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 3) – 6:7(3), 7:6(3), 6:7(4)

Карлос Табернер (Испания, Q) – Люка Пуи (Франция, 2/WC) – 1:6, 2:6

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 7:5, 6:4

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) – Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 6) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – 6:4, 6:4

Карлос Табернер (Испания, Q) – Норберт Гомбош (Словакия, Q) – 7:6 (5), 7:6 (1)

Жереми Шарди (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 7:5, 7:5

Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Жюльен Беннето (Франция, WC) – 6:3, 7:6 (6)

Жиль Симон (Франция) – Янник Маден (Германия, Q) – 6:1, 4:6, 7:6 (3)

Карен Хачанов (Россия) – Давид Феррер (Испания, 7) – 6:7 (5), 6:3, 6:4

Даниил Медведев (Россия) – Ришар Гаске (Франция, 5) – 0:6, 3:6

Юити Сугита (Япония, 8) – Джон Миллман (Австралия, SR) – 7:5, 3:6, 4:6

Кенни де Шеппер (Франция, Q) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:7 (4), 7:6 (5), 4:6

Дастин Браун (Германия, LD) – Николя Маю (Франция) – 7:6 (2), 5:2 – отказ Браун

Кальвен Эмери (Франция, WC) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 1:6, 2:6