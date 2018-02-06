Монпелье (ATP): Симон сильнее Мадена, Феррер играет с Хачановым

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского теннисного турнира в Монпелье.

Open Sud de France – мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena.

С 2009 года турнир относится к серии ATP 250, турнирная сетка рассчитана на 28 участников в одиночном разряде.

Даты: 4 – 11 февраля

Призовой фонд: 540 000 евро

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) – Миша Зверев (Германия) – 6:4, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 6) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – 6:4, 6:4

Карлос Табернер (Испания, Q) – Норберт Гомбош (Словакия, Q) – 7:6 (5), 7:6 (1)

Жереми Шарди (Франция) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 7:5, 7:5

Ричардас Беранкис (Литва, SR) – Жюльен Беннето (Франция, WC) – 6:3, 7:6 (6)

Жиль Симон (Франция) – Янник Маден (Германия, Q) – 6:1, 4:6, 7:6 (3)

06.02 (22:50) Карен Хачанов (Россия) – Давид Феррер (Испания, 7) – 6:7 (5),

07.02 (12:00) Даниил Медведев (Россия) – Ришар Гаске (Франция, 5) –

07.02 (12:00) Юити Сугита (Япония, 8) – Джон Миллман (Австралия, SR) –

07.02 (12:00) Кенни де Шеппер (Франция, Q) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) –

07.02 (12:00) Дастин Браун (Германия, LD) – Николя Маю (Франция) –

07.02 (12:00) Кальвен Эмери (Франция, WC) – Рубен Бемельманс (Бельгия) –