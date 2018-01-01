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Кубок Дэвиса: Стаховский сравнял счет в противостоянии со Швецией

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Сергей Стаховский принес еще одно очко в копилку украинской команды.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
btu.org.ua

Украинец Сергей Стаховский обыграл лидера шведской команды Элиаса Имера (6:4, 6:4) и добавил одно очко украинской команде.

Стаховский успел совершил 13 подач навылет, реализовать два брейк-поинта из пяти и дважды ошибиться при вводе мяча в игру.

В свою очередь, Имер выполнил 8 эйсов, допусти 5 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче украинца.

Матч длился 1 час 35 минут.

Сергей Стаховский (Украина) - Элиас Имер (Швеция) 6-4, 6-4

Ранее Стаховский в паре с Молчановым принесли Украине первое очко в противостоянии со Швецией.

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Теги: Сергей Стаховский, Кубок Дэвиса, теннис
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