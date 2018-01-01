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Козлова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

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В прошлом году титул в Тайбэе достался Свитолиной.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
wtatennis.com

Украинская теннисистка Катерина Козлова поборется за свой первый в карьере титул WTA.

В матче за выход в финал украинка обыграла финалистку Уимблдона Сабин Лисицки - 7:5, 6:4.

Участницы первого полуфинала на Taiwan Open провели на корте 1 час и 20 минут. Семь геймов на подаче немки сумела выиграть наша теннисистка, при этом сама Козлова упустила пять своих геймов.

Ранее Катерина Козлова дважды играла в полуфиналах в WTA-туре: в 2016 году в Стамбуле и Ташкенте. В прошлом сезоне украинка взяла титул категории WTA 125k в Даляне, обыграв в финале Веру Звонареву.

Выход в титульный матч на Taiwan Open позволит Козловой впервые в карьере подняться в топ-65 мирового рейтинга. Cоперницой в финале станет Тимеа Бабош (Венгрия).

Отметим. что победа в турнире обеспечит Катерине место в топ-55.

Напомним, в прошлом году чемпионкой соревнований на Тайване стала Элина Свитолина.

Ранее сообщалось, что Юная украинская звезда тенниса Марта Костюк выиграла второй взрослый титул в 15 лет.

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Теги: Катерина Козлова
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