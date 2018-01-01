Стаховский: К сожалению, матч я провалил

Наш спортсмен – о поражении шведам в первом дне противостояния в рамках Кубка Дэвиса.

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился впечатлениями от выступления сборной в первый день противостояния со сборной Швеции в рамках Кубка Дэвиса.

"Разошлось на нескольких мячах, где я, возможно, сыграл не так как надо было, принял не то решение. Первый сет повлиял во многом на весь исход. Был потом психологический пролом, три гейма во втором сете были в никуда, а потом пошла борьба, которая я вообще не понял, почему она завязалась.

Стиль и картинка игры изменились полностью. Трудно оправдывать какие-то свои действия, потому что я считаю, что, к сожалению, матч я провалил. Хотя по ходу я был уверен, что даже, проиграв первый сет, я имею все шансы и могу выигрывать.

После первого сета было немного другое состояние. До матча я понимал, что это я больше играю я, а он действует на удержание ритма. Я сам зря уходил в длинные розыгрыши, мог чаще обострять, но этого не делал. К сожалению, не смог исполнить то, что от меня требовалось.

В пяти сетах, не знаю, возможно, он бы и продержался физически, потому что он молодой игрок. Но даже мне было тяжеловато выдерживать темп, так что, если было бы пять партий... но это не оправдание. Нужно было включаться раньше и делать брейк сразу", – поделился Стаховский с btu.org.ua.

Ранее своими впечатлениями поделился капитан сборной Украины Андрей Медведев.

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