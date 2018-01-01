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Медведев: Это шок, тяжелое поражение

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Капитан сборной Украины – о провальном первом дне Кубка Дэвиса для наших спортсменов.
Андрей Медведев (в центре)
Андрей Медведев (в центре)
btu.org.ua

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев дал оценку игре команды в первый день противостояния против сборной Швеции в рамках Кубка Дэвиса.

"Прежде всего надо отдать должное шведам. Они сегодня показали классный теннис. Последние три сета и Микаэль, и особенно Элиас, они продемонстрировали теннис достойный топ-100 однозначно. Не так-то просто было сделать то, что мы задумали.

Нужно отдать должное соперникам, нам сделать выводы, двигаться дальше. Матч еще не закончен. Три очка разыгрываются завтра. Конечно, это шок, тяжелое поражение на сегодня. Но это наша профессия, без этих поражений не бывает и побед.

У нас нет оправданий. Бывает так, что противники сыграли лучше. Да, нельзя сказать, что мы сыграли в свой лучший теннис, но мы старались, возможно, не смогли показать все. Нельзя умолять достоинства шведов, они реально сыграли классно.

Элиас, если будет здоров, будет стоять в сотне в сезоне. То же самое Микаэль. Они очень динамично развиваются, оказывают стабильно хорошие результаты. В Швеции сейчас остро поставлен вопрос, чтобы вернуться в элиту. Братья Имеры представляют современный теннис и чтобы их обыгрывать нужно играть действительно здорово", – приводит слова капитана Btu.org.ua.

Напомним, что Сергей Стаховский и Артем Смирнов свои матчи проиграли.

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Теги: теннис, Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису, сборная Швеции, Андрей Медведев
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