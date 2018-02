Болельщики признали Халеп лучшей теннисисткой января

Румынку Симону Халеп признали лучшей теннисисткой мира по итогам января. В голосование, которое разместили на сайте WTA, за вторую ракетку мира отдали свои голоса 71% болельщиков.

Отметим, что по ходу турнира Большого шлема Халеп дважды отыгрывала матчболы у своих соперниц. Таким образом, Симона стала первой теннисисткой, дошедшей до финала турнира, кому удалось подобное достижение.

