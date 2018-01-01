Кубок Дэвиса: Украина проигрывает Швеции 0:2 после первого дня

Два подряд поединка украинские теннисисты не смогли добыть победу.

Украинский теннисист Артем Смирнов не сумел добыть победу над шведом Элиасом Имером во втором матче игрового дня Кубка Дэвиса.

Матч продолжался чуть больше часа. Наш спортсмен успешно начал матч, выиграв два гейма, однако затем проиграл 8 геймов подряд.

Во втором сете он сумел сравнять счет 2:2, но затем швед вновь выиграл 3 гейма подряд, чего ему хватило для победы в матче.

Артем Смирнов (Украина) - Элиас Имер (Швеция) 2-6, 3-6

Напомним, что в первом матче Сергей Стаховский проиграл Микаэлю Имеру.

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