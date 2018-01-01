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Кубок Дэвиса: Стаховский проиграл в первом матче против шведов

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Украинец не справился с Микаэлем Имером.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
twitter.com/UkrainianTennis

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом поединке игрового дня этапа Кубка Дэвиса против Микаэля Имера, представляющего сборную Швеции.

Борьба продолжалась почти два часа, однако в стартовом сете теннисисты не сумели выявить сильнейшего. Однако, на тайбрейке швед оказался сильнее.

Во втором сете наш спортсмен также не справился с Имером и уступил ему со счетом 2:6.

Сергей Стаховский (Украина) - Микаэль Имер (Швеция) 6-7(6), 2-6

Отметим, что во второй игре противостояния на корте сойдутся Артем Смирнов и Элиас Имер.

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Теги: теннис, Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису, сборная Швеции, Сергей Стаховский
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