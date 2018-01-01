Кубок Дэвиса: Стаховский проиграл в первом матче против шведов
Украинец не справился с Микаэлем Имером.
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в первом поединке игрового дня этапа Кубка Дэвиса против Микаэля Имера, представляющего сборную Швеции.
Борьба продолжалась почти два часа, однако в стартовом сете теннисисты не сумели выявить сильнейшего. Однако, на тайбрейке швед оказался сильнее.
Во втором сете наш спортсмен также не справился с Имером и уступил ему со счетом 2:6.
Сергей Стаховский (Украина) - Микаэль Имер (Швеция) 6-7(6), 2-6
Отметим, что во второй игре противостояния на корте сойдутся Артем Смирнов и Элиас Имер.
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