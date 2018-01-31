Кубок Федерации: Костюк выступит в роли первой ракетки Украины

Стали известны составы сборной Украины и Австралии на матчи Кубка Федерации.

Сборные Украины и Австралии представили состав на предстоящие матчи Кубка Федерации.

Одной из теннисисток, представляющих Украину, станет 15-летняя Марта Костюк, при этом сразу же в роли первой ракетки. Также на соревнованиях выступят Надежда Киченок, Людмила Киченок и Дарья Лопатецкая.

В состав сборной Австралии вошли Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Дестани Айава и Кейси Деллакуа.

Матчи пройдут 10-11 февраля на травяном покрытии в Канберре, Австралия.

Напомним, лидеры украинской сборной Элина Свитолина и Леся Цуренко отказались от участия в Кубке Федарации еще в декабре.

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