Тайбэй (WTA): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского теннисного турнира в Тайбэе.

Taiwan Open – профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в январе-феврале в Тайбэе, остров Тайвань. Соревнования относятся к категории WTA International, турнирная сетка рассчитана на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Даты: 29 января – 4 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 226 750 долларов

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Лидеры посева: Шуай Пэн (1), Чжан Шуай (2), Саманта Стосур (3), Тимеа Бабош (4).

Украинки на турнире: Катерина Козлова

Расписание и результаты матчей

Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан) – Анна Блинкова (Россия) – 6:2, 7:5

Катерина Козлова (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) – Юнри Намигата (Япония) – 6:2, 6:4

Дуань Ин-Ин (Китай) – Мию Като (Япония) – 6:2, 4:6, 7:5

Чан Кай-Чен (Тайвань) – Ясуань Ли (Китай) – 7:5, 6:2

Моника Никулеску (Румыния) – Унс Жабер (Тунис) – 6:1, 4:0 – отказ Жабер

Шуай Пэн (Китай) – Ана Богдан (Румыния)

Нао Хибино (Япония) – Саманта Стосур (Австралия)

Тимеа Бабош (Венгрия) – Арина Родионова (Австралия)

Синьюнь Хань (Китай) – Магда Линетт (Польша)

Куруми Нара (Япония) – Полин Парментье (Франция)

Цзинцзин Лу (Китай) – Юханна Ларссон (Швеция)

Чжу Линь (Китай) – Эжени Бушар (Канада)

Сабин Лисицки (Германия) – Чжан Юйсюай (Китай)

Яфань Ван (Китай) – Риса Одзаки (Япония)

Лизетт Кабрера (Австралия) – Далила Якупович (Словения)