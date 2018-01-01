Тайбэй (WTA): расписание и результаты матчей
Taiwan Open – профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в январе-феврале в Тайбэе, остров Тайвань. Соревнования относятся к категории WTA International, турнирная сетка рассчитана на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.
Даты: 29 января – 4 февраля
Покрытие: хард
Призовой фонд: 226 750 долларов
Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)
Лидеры посева: Шуай Пэн (1), Чжан Шуай (2), Саманта Стосур (3), Тимеа Бабош (4).
Украинки на турнире: Катерина Козлова
Расписание и результаты матчей
Первый круг
Зарина Дияс (Казахстан) – Анна Блинкова (Россия) – 6:2, 7:5
Катерина Козлова (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:4
Юлия Путинцева (Казахстан) – Юнри Намигата (Япония) – 6:2, 6:4
Дуань Ин-Ин (Китай) – Мию Като (Япония) – 6:2, 4:6, 7:5
Чан Кай-Чен (Тайвань) – Ясуань Ли (Китай) – 7:5, 6:2
Моника Никулеску (Румыния) – Унс Жабер (Тунис) – 6:1, 4:0 – отказ Жабер
Шуай Пэн (Китай) – Ана Богдан (Румыния)
Нао Хибино (Япония) – Саманта Стосур (Австралия)
Тимеа Бабош (Венгрия) – Арина Родионова (Австралия)
Синьюнь Хань (Китай) – Магда Линетт (Польша)
Куруми Нара (Япония) – Полин Парментье (Франция)
Цзинцзин Лу (Китай) – Юханна Ларссон (Швеция)
Чжу Линь (Китай) – Эжени Бушар (Канада)
Сабин Лисицки (Германия) – Чжан Юйсюай (Китай)
Яфань Ван (Китай) – Риса Одзаки (Япония)
Лизетт Кабрера (Австралия) – Далила Якупович (Словения)
Полная версия правил