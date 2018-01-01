Санкт-Петербург (WTA): расписание и результаты матчей
St. Petersburg Ladies Trophy – профессиональный теннисный турнир, проводимый зимой в Санкт-Петербурге (Россия) на крытых хардовых кортах СК Сибур Арена и ТЦ Динамо.
Соревнования относятся к премьер-серии WTA, турнирная сетка рассчитана на 32 участниц в одиночном разряде и 16 пар.
Даты: 29 января – 4 февраля
Призовой фонд: 733 900 долларов
Действующая чемпионка: Кристина Младенович (Франция)
Лидеры посева: Каролин Возняцки (1), Елена Остапенко (2), Каролин Гарсия (3), Кристина Младенович (4).
Украинки на турнире: нет
Расписание и результаты матчей
Первый круг
Мона Бартель (Германия) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 5:7
Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:4
Донна Векич (Хорватия) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 6:2, 4:6
30.01 (12:00) Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
30.01 (12:00) Елена Веснина (Россия) – Петра Квитова (Чехия)
30.01 (12:00) Виктория Кузьмова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия)
30.01 (12:00) Вера Звонарева (Россия) – Кики Бертенс (Голландия)
30.01 (12:00) Юлия Гергес (Германия) – Мария Саккари (Греция)
30.01 (12:00) Сорана Кырстя (Румыния) – Доминика Цибулкова (Словакия)
30.01 (12:00) Ирина Бегу (Румыния) – Андреа Петкович (Германия)
30.01 (12:00) Тимеа Бачински (Швейцария) – Елена Рыбакина (Россия)
30.01 (12:00) Роберта Винчи (Италия) – Тереза Мартинцова (Чехия)
Полная версия правил