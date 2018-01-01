Санкт-Петербург (WTA): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

St. Petersburg Ladies Trophy – профессиональный теннисный турнир, проводимый зимой в Санкт-Петербурге (Россия) на крытых хардовых кортах СК Сибур Арена и ТЦ Динамо.

Соревнования относятся к премьер-серии WTA, турнирная сетка рассчитана на 32 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Даты: 29 января – 4 февраля

Призовой фонд: 733 900 долларов

Действующая чемпионка: Кристина Младенович (Франция)

Лидеры посева: Каролин Возняцки (1), Елена Остапенко (2), Каролин Гарсия (3), Кристина Младенович (4).

Украинки на турнире: нет

Расписание и результаты матчей

Первый круг

Мона Бартель (Германия) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 5:7

Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:4

Донна Векич (Хорватия) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 6:2, 4:6

30.01 (12:00) Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

30.01 (12:00) Елена Веснина (Россия) – Петра Квитова (Чехия)

30.01 (12:00) Виктория Кузьмова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия)

30.01 (12:00) Вера Звонарева (Россия) – Кики Бертенс (Голландия)

30.01 (12:00) Юлия Гергес (Германия) – Мария Саккари (Греция)

30.01 (12:00) Сорана Кырстя (Румыния) – Доминика Цибулкова (Словакия)

30.01 (12:00) Ирина Бегу (Румыния) – Андреа Петкович (Германия)

30.01 (12:00) Тимеа Бачински (Швейцария) – Елена Рыбакина (Россия)

30.01 (12:00) Роберта Винчи (Италия) – Тереза Мартинцова (Чехия)