Санкт-Петербург (WTA): Возняцки и Остапенко пробились в четвертьфинал
St. Petersburg Ladies Trophy – профессиональный теннисный турнир, проводимый зимой в Санкт-Петербурге (Россия) на крытых хардовых кортах СК Сибур Арена и ТЦ Динамо.
Соревнования относятся к премьер-серии WTA, турнирная сетка рассчитана на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.
Даты: 29 января – 4 февраля
Призовой фонд: 733 900 долларов
Действующая чемпионка: Кристина Младенович (Франция)
Лидеры посева: Каролин Возняцки (1), Елена Остапенко (2), Каролин Гарсия (3), Кристина Младенович (4).
Украинки на турнире: нет
Расписание и результаты матчей:
Третий круг
Каролина Возняцки (Дания, 1) – Дарья Касаткина (Россия, 8)
Кристина Младенович (Франция, 4) – Катержина Синякова (Чехия)
Юлия Гергес (Германия, 5) – Елена Рыбакина (Россия, Q)
Елена Остапенко (Латвия, 2) –
Второй круг
Елена Рыбакина (Россия, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 3) – 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5)
Вера Звонарева (Россия, WC) – Елена Остапенко (Латвия, 2) – 6:7 (6), 3:6
Ализе Корне (Франция) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – 2:6, 1:6
Каролина Возняцки (Дания, 1) – Анастасия Потапова (Россия, WC) 6:0, 6:1
Кристина Младенович (Франция, 4) – Доминика Цибулкова (Словакия) 6:4, 6:4
Юлия Гергес (Германия, 5) – Роберта Винчи (Италия, Q) – 7:5, 6:0
Петра Квитова (Чехия, WC) – Ирина Бегу (Румыния) 6:3
Катержина Синякова (Чехия) - Екатерина Макарова (Россия) 7:6(7), 7:5
Первый круг
Мона Бартель (Германия) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 5:7
Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:4
Донна Векич (Хорватия) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 6:2, 4:6
Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:4
Елена Веснина (Россия) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 0:6
Виктория Кузьмова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 4:6, 1:6
Вера Звонарева (Россия) – Кики Бертенс (Голландия) – 6:4 – отказ Бертенс
Юлия Гергес (Германия) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 7:6 (5)
Сорана Кырстя (Румыния) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 5:7, 2:6
Ирина Бегу (Румыния) – Андреа Петкович (Германия) – 7:6 (5), 6:1
Тимеа Бачински (Швейцария) – Елена Рыбакина (Россия) – 4:6, 3:6
Роберта Винчи (Италия) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 6:2
Полная версия правил