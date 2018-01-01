Санкт-Петербург (WTA): Квитова разгромила Остапенко, Возняцки уступила Касаткиной

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

St. Petersburg Ladies Trophy – профессиональный теннисный турнир, проводимый зимой в Санкт-Петербурге (Россия) на крытых хардовых кортах СК Сибур Арена и ТЦ Динамо.

Соревнования относятся к премьер-серии WTA, турнирная сетка рассчитана на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Даты: 29 января – 4 февраля

Призовой фонд: 733 900 долларов

Действующая чемпионка: Кристина Младенович (Франция)

Лидеры посева: Каролин Возняцки (1), Елена Остапенко (2), Каролин Гарсия (3), Кристина Младенович (4).

Украинки на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Полуфинал

03.02 (14:00) Юлия Гергес (Германия, 5) – Петра Квитова (Чехия, WC) –

03.02 (14:00) Дарья Касаткина (Россия, 8) – Кристина Младенович (Франция, 4) –

Третий круг

Каролина Возняцки (Дания, 1) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – 6:7 (2), 3:6

Кристина Младенович (Франция, 4) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:3

Юлия Гергес (Германия, 5) – Елена Рыбакина (Россия, Q) – 6:3, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 2) – Петра Квитова (Чехия, WC) – 0:6, 2:6

Второй круг

Елена Рыбакина (Россия, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 3) – 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5)

Вера Звонарева (Россия, WC) – Елена Остапенко (Латвия, 2) – 6:7 (6), 3:6

Ализе Корне (Франция) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – 2:6, 1:6

Каролина Возняцки (Дания, 1) – Анастасия Потапова (Россия, WC) 6:0, 6:1

Кристина Младенович (Франция, 4) – Доминика Цибулкова (Словакия) 6:4, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 5) – Роберта Винчи (Италия, Q) – 7:5, 6:0

Петра Квитова (Чехия, WC) – Ирина Бегу (Румыния) 6:3, 1:6, 6:1

Катержина Синякова (Чехия) – Екатерина Макарова (Россия) 7:6(7), 7:5

Первый круг

Мона Бартель (Германия) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 5:7

Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:4

Донна Векич (Хорватия) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 6:2, 4:6

Екатерина Макарова (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:4, 6:4

Елена Веснина (Россия) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 0:6

Виктория Кузьмова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 4:6, 1:6

Вера Звонарева (Россия) – Кики Бертенс (Голландия) – 6:4 – отказ Бертенс

Юлия Гергес (Германия) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 7:6 (5)

Сорана Кырстя (Румыния) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 5:7, 2:6

Ирина Бегу (Румыния) – Андреа Петкович (Германия) – 7:6 (5), 6:1

Тимеа Бачински (Швейцария) – Елена Рыбакина (Россия) – 4:6, 3:6

Роберта Винчи (Италия) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 6:2