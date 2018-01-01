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Свитолина – в числе претенденток на звание лучшей теннисистки января

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Элина Свитолина, Анжелик Кербер, Симона Халеп и Каролин Возняцки претендуют на звание лучшей теннисистки месяца.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Официальный сайт WTA назвал четырех теннисисток, претендующих на звание лучшей по итогам января. Среди них и первая ракетка Украины Элина Свитолина, завоевавшая титул в Брисбене.

Помимо Свитолиной на звание лучшей теннисистки месяца претендует победительница Сиднея Анжелик Кербер, чемпионка Шэньчженя и финалистка Australian Open Симона Халеп, а также победительница Australian Open и финалистка Окленда Каролин Возняцки.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Каролин Возняцки, Симона Халеп, Анжелик Кербер
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