Свитолина сохранила 4 место чемпионской гонки WTA, Цуренко опустилась на 19-е
Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 19 марта украинка Элина Свитолина осталась на четвертой строчке.
Другая представительница Украины – Леся Цуренко – из-за неудачного выступления в Индиан-Уэллсе упала с 14-го на 19-е место.
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2750;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2320;
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 1840;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1540;
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1500;
6 (25). Наоми Осака (Япония) – 1431;
7 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 1213;
8 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1131;
9 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 1035;
10 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 951;
...
19(14). Леся Цуренко (Украина) – 541.
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