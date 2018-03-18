Свитолина сохранила 4 место чемпионской гонки WTA, Цуренко опустилась на 19-е

Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 19 марта украинка Элина Свитолина осталась на четвертой строчке.

Другая представительница Украины – Леся Цуренко – из-за неудачного выступления в Индиан-Уэллсе упала с 14-го на 19-е место.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2750;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2320;

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 1840;

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1540;

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1500;

6 (25). Наоми Осака (Япония) – 1431;

7 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 1213;

8 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1131;

9 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 1035;

10 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 951;

...

19(14). Леся Цуренко (Украина) – 541.

Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.