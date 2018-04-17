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Свитолина осталась на 5-м месте чемпионской гонки WTA

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Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 6 августа россиянка Дарья Касаткина опустилась на седьмое место, пропустив вперед американку Слоан Стивенс. Кроме того, в первую десятку вошла бельгийка Элисе Мертенс.

Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на пятой позиции.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5415
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 4916
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3910
4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3567
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3060
6 (7). Слоан Стивенс (США) – 2703
7 (6). Дарья Касаткина (Россия) – 2688
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582
9 (11). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2462
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378

Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: теннис, WTA, Элина Свитолина, чемпионская гонка
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гость  (аноним)  17.04.2018, 12:09
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гость
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