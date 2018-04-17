Свитолина осталась на 5-м месте чемпионской гонки WTA

Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 6 августа россиянка Дарья Касаткина опустилась на седьмое место, пропустив вперед американку Слоан Стивенс. Кроме того, в первую десятку вошла бельгийка Элисе Мертенс.

Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на пятой позиции.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5415

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 4916

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3910

4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3567

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3060

6 (7). Слоан Стивенс (США) – 2703

7 (6). Дарья Касаткина (Россия) – 2688

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582

9 (11). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2462

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378

Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.